

Грузинское общество поддерживает гендерное равенство, сохраняя традиционные взгляды – исследование

20.03.2025 18:50





«Отношение населения к основным принципам гендерного равенства в Грузии положительное. Тем не менее, в таких вопросах, как распределение обязанностей в семье, уход за детьми, роль женщин и мужчин, население по-прежнему остается приверженным консервативным нормам. Например, карьера и политическое развитие женщин поддерживаются участниками опроса, однако не как приоритет, а как деятельность, совместимая с семейными ролями», — указано в последнем отчете Фонда народонаселения ООН и Программы развития ООН.



В новом докладе ООН описываются представления и отношения, связанные с гендерными проблемами в Грузии. В исследовании изучается отношение взрослого населения Грузии к вопросам, связанным с гендерными ролями.



Примерно каждый третий респондент считает, что в Грузии не достигнуто гендерное равенство.



Основные выводы отчета таковы:



Гендерное равенство



Значительная часть участников опроса поддерживает идею о том, что различные виды наследуемого имущества должны распределяться поровну, независимо от пола детей. Однако в этом вопросе в обществе по-прежнему актуальны консервативные подходы, поскольку каждый третий мужчина и пятая и более женщин считают, что имущество родителей должно достаться сыну.



По сравнению с 2019 годом в 2024 году увеличилось количество случаев, когда женщины выступают за равный раздел родительского дома, земли и семейного бизнеса. Напротив, в 2024 году мужчины с меньшей вероятностью поддержали раздел земли, ценностей, движимого имущества и семейного бизнеса между братьями и сестрами.



57,5% населения Грузии считают, что главная обязанность женщины — забота о семье, а не профессиональное развитие. Примечательно, что среди молодых респондентов подобные настроения снизились.



В то же время респонденты отмечают положительное влияние участия женщин в политике. В частности, 71,6% женщин и 51,8% мужчин считают, что более активное участие женщин в политике Грузии было бы положительным для страны.



Половина опрошенных также считает, что женщины и мужчины могут с равным успехом руководить бизнесом, однако с этим мнением согласны на 20% больше женщин, чем мужчин.



Отношения и насилие



Женщины чаще сообщают о психологическом насилии со стороны своих партнеров, чем мужчины.



11,9% женщин утверждают, что партнер их оскорбил или унизил. Кроме того, 9,1% заявили, что партнер оскорбил их в присутствии других людей. 9,6% заявили, что партнер запугивал или угрожал им, крича или бросая предметы. Примечательно, что максимум 3% мужчин согласны с тем, что могут совершить такой акт по отношению к своей партнерше.



4,5% женщин подвергались сексуальному насилию со стороны партнера. Только 1,9% мужчин признаются, что принуждали партнершу к сексу, когда женщина этого не хотела. Что касается сексуального насилия, 1,5% женщин утверждают, что к половому акту их принудил кто-то, кто не был их партнером.



По сравнению с 2019 годом в 2024 году увеличилась доля респондентов, считающих, что женщины должны терпеть насилие ради сохранения семьи.



Относительно молодые респонденты демонстрируют меньшее принятие домашнего насилия, чем респонденты старшего возраста.



В 2019 и 2024 годах доля женщин и мужчин, согласных с тем, что существуют ситуации, когда женщина заслуживает побоев, одинакова.



Половина опрошенных женщин и мужчин считают, что любое насилие в отношении женщин-партнеров является нормой/обычным явлением. По сравнению с 2019 годом этот показатель снизился с 64,2% до 55,3% у женщин, тогда как у мужчин он практически не изменился.



Каждая четвертая женщина и каждый пятый мужчина знают как минимум одну женщину, которая подверглась той или иной форме домашнего насилия. Аналогичные цифры были и в 2019 году.



Распределение неоплачиваемого труда



В семье женщины взяли на себя почти все домашние обязанности. 9 из 10 женщин говорят, что в основном они выполняют такие виды деятельности, как стирка одежды, уборка дома, а также чистка ванной комнаты и туалета. 8 из 10 женщин также называют приготовление пищи одной из своих обязанностей.



Уход за детьми



В Грузии забота о детях считается долгом матери. 6 из 10 женщин утверждают, что уход за детьми — это их основная обязанность, что подтверждает и половина мужчин (52,9%). С другой стороны, около 40% женщин и мужчин утверждают, что вопросы ухода за детьми в паре решаются совместно.



Женщины берут на себя ответственность за ежедневные действия по уходу за детьми, такие как нахождение дома с детьми (63,2%), игры с детьми или совместное участие в различных развлекательных мероприятиях (51,6%), смена детской одежды и подгузников (75,7%), разговоры с детьми о личных проблемах (52,7%), помощь детям с домашними делами (58,6%) и укладывание детей спать (70,5%).



Роль отца в воспитании ребенка оценивается как важная, хотя практическое участие в воспитании по-прежнему остается обязанностью женщины. 81% женщин и мужчин считают, что отцовство — самая важная роль в жизни мужчины. В то же время около 70% мужчин и женщин считают, что смена подгузников, купание и кормление ребенка являются обязанностями матери.



Кроме того, примерно такое же количество людей считают, что если муж работает, а жена нет, то жена должна взять на себя ответственность за домашние дела, которые обычно выполняет мужчина.



Гомофобия



В исследовании также изучалось отношение к сексуальности. Хотя гомофобные настроения снизились по сравнению с 2013 и 2019 годами, такие настроения по-прежнему составляют большинство как среди женщин, так и среди мужчин.



Исследования показывают, что гомофобные настроения по-прежнему прочно укоренились в обществе как среди женщин, так и среди мужчин.



В 2024 году:



Примерно каждая вторая женщина и двое из трех мужчин говорят, что никогда не завели бы друга-гомосексуалиста (2024 год: женщины – 55,1%, мужчины – 64,5%; 2018 год: женщины – 54,1%, мужчины – 80,7%; 2014 год: женщины – 60,7%; мужчины – 78,1%);



гомосексуалы не должны допускаться к работе с детьми (2024г.: женщины — 58,7%, мужчины — 66,6%; 2019г.: женщины — 63,9%, мужчины — 82,8%; 2013г.: женщины — 81,9%; мужчины — 88,8%;)

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Им было бы стыдно иметь гомосексуального ребенка (2024 год: женщины – 57,5%, мужчины – 66,1%; 2019 год: женщины – 73,5%, мужчины – 82,6%; 2013 год: женщины – 66,9%, мужчины – 77,3%;).



Отношение к людям с ограниченными возможностями



Что касается отношения к лицам с ограниченными возможностями, то в большинстве случаев высказываемые мнения по отношению к лицам с ограниченными возможностями характеризуются принятием. Однако следует отметить, что, по мнению четверти женщин и трети мужчин, они не смогли бы иметь супруга или партнера с ограниченными возможностями (2024 г.: женщины – 26,9%, мужчины – 32,4%; 2019 г.: женщины – 25,9%, мужчины – 27,4%).



Кроме того, каждая пятая женщина и каждый четвертый мужчина были бы смущены, если бы у них родился ребенок с ограниченными возможностями (2024 г.: женщины – 19,2%, мужчины – 25,1%; 2019 г.: женщины – 12,8%, мужчины – 15,1%).



Исследование включает количественные и качественные компоненты. Количественное исследование охватывает 11 регионов Грузии. Качественное исследование проводилось посредством фокус-групп, организованных в 5 выбранных регионах Грузии. В рамках количественного компонента исследования было проведено 2408 личных интервью. Выборка является репрезентативной на уровне страны.



«Батумелеби»

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