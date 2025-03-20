

Грузия занимает 91-е место в глобальном рейтинге счастья

20.03.2025 20:39





Грузия занимает 91-е место среди 147 стран в глобальном рейтинге счастья, составленном World Happiness Report. Этот ежегодный доклад, подготовленный Оксфордским центром исследований благополучия, был опубликован 20 марта.



Первые четыре места в мировом рейтинге счастья 2024 года заняли страны Северной Европы: Финляндия, Дания, Исландия и Швеция.



Финны признаны самой счастливой нацией на планете восьмой год подряд.



В 2023 году Грузия занимала ту же позицию в этом списке, а в 2022 году поднялась на одну позицию — на 90-е место. Что касается стран региона, то Армения находится на 87 месте, а Азербайджан — на 106 месте.



По данным того же отчета, индекс неравенства в Грузии составляет 49, в Армении – 70, в Азербайджане – 35; В Финляндии – 2, в Дании – 4, в Исландии – 8, в Швеции – 12.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





