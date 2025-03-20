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Болельщики сборной Грузии устроили шествие в Ереване
20.03.2025 20:51
В Ереване состоялось шествие грузинских болельщиков перед началом матча между сборными Грузии и Армении в плей-офф дивизиона B Лиги наций.
В это же время был организован марш местных болельщиков, и армянская полиция разделила два потока. Однако население проявило к грузинским болельщикам только интерес и доброжелательность.
Матч плей-офф дивизиона B Лиги Наций между сборными Грузии и Армении начнется в 21:00.
главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль назвал основной состав на матч:
Георгий Мамардашвили, Отар Какабадзе, Саба Гогличидзе, Ираклий Азаров, Лука Лочошвили, Георгий Кочорашвили, Ника Квеквескири, Отар Китеишвили, Георгий Чакветадзе, Зурико Давиташвили, Георгий Микаутадзе.
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