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Болельщики сборной Грузии устроили шествие в Ереване


20.03.2025   20:51


В Ереване состоялось шествие грузинских болельщиков перед началом матча между сборными Грузии и Армении в плей-офф дивизиона B Лиги наций.

В это же время был организован марш местных болельщиков, и армянская полиция разделила два потока. Однако население проявило к грузинским болельщикам только интерес и доброжелательность.

Матч плей-офф дивизиона B Лиги Наций между сборными Грузии и Армении начнется в 21:00.

главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль назвал основной состав на матч:

Георгий Мамардашвили, Отар Какабадзе, Саба Гогличидзе, Ираклий Азаров, Лука Лочошвили, Георгий Кочорашвили, Ника Квеквескири, Отар Китеишвили, Георгий Чакветадзе, Зурико Давиташвили, Георгий Микаутадзе.


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