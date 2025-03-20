

Болельщики сборной Грузии устроили шествие в Ереване

20.03.2025 20:51





В Ереване состоялось шествие грузинских болельщиков перед началом матча между сборными Грузии и Армении в плей-офф дивизиона B Лиги наций.



В это же время был организован марш местных болельщиков, и армянская полиция разделила два потока. Однако население проявило к грузинским болельщикам только интерес и доброжелательность.



Матч плей-офф дивизиона B Лиги Наций между сборными Грузии и Армении начнется в 21:00.



главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль назвал основной состав на матч:



Георгий Мамардашвили, Отар Какабадзе, Саба Гогличидзе, Ираклий Азаров, Лука Лочошвили, Георгий Кочорашвили, Ника Квеквескири, Отар Китеишвили, Георгий Чакветадзе, Зурико Давиташвили, Георгий Микаутадзе.





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