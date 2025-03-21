

Сборная Грузии победила Армению в Ереване

21.03.2025 00:27





В матче плей-офф за право остаться в дивизионе B Лиги наций сборная Грузии встретилась в Ереване со сборной Армении и победила ее со счетом 3:0.



• Сборная Грузии встречалась с Арменией в восьмой раз. У Грузии 4 победы, у Армении 2 победы, и 2 закончились вничью.

• Отар Китеишвили впервые надел капитанскую повязку. Он 26-й капитан сборной Грузии.

• Георгий Мамардашвили — первый вратарь национальной сборной, выполнивший голевую передачу.

• Георгий Микаутадзе забил свой 18-й гол за сборную Грузии. По этому показателю он превзошел Хвичу Кварацхелия и Темура Кецбая.



Из-за дисквалификации в составе грузинской команды не оказалось капитана Гурама Кашия и одного из лидеров Хвичи Кварацхелия. Французский специалист вернул в основной состав Ираклия Азарова и Нику Квеквескири.



В первом тайме 33-й минуте матча Георгий Кочорашвили забил гол в ворота сборной Армении после передачи Отара Китеишвили. На 37-й минуте Георгий Микаутадзе забил второй гол. Примечательно, что гол он забил с передачи Георгия Мамардашвили. Георгий Микаутадзе третий гол на 59-й минуте и оформил дубль.



Сборная Грузии примет команду Армении в ответном матче плей-офф дивизиона B Лиги наций 23 марта на арене «Динамо» в Тбилиси — матч начнется в 18:00.







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