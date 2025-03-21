

17 журналистов, работавших на митингах в Грузии, оштрафованы на 5000 лари – CMIS

21.03.2025 13:21





Полиция оштрафовала 17 журналистов, освещавших продолжающиеся проевропейские протесты в Грузии, на 5000 лари за «перекрытие дороги». Об этом сообщает Центр медиа, информации и социальных исследований (CMIS).



«В последнее время наблюдается тенденция штрафовать представителей СМИ за блокирование дорог во время освещения протестов», — говорится в отчете.



Среди оштрафованных журналистов — сотрудники Радио Свобода, OC Media, «Радио Тбилиси», «ТВ Формула», «ТВ Пирвели», телекомпании «Мтавари», «Студии Монитор», изданий «Публика», «Табула», «Априли» и Euronews. МВД отменило штрафы для части из них, однако некоторых суд признал нарушителями.



В заявлении организации также отмечается, что с 28 ноября 2024 года в Грузии зафиксировано 124 случая нарушения прав журналистов, работавших на проевропейских митингах.



Демонстрации с требованием проведения новых выборов продолжаются с 28 ноября 2024 года. Поводом для массовых протестов стало решение партии «Грузинская мечта» исключить вопрос об открытии переговоров о вступлении в Евросоюз из повестки дня «до 2028 года».



После начала протестов «Грузинская мечта» ужесточила законы, ограничивающие права демонстрантов: запретила использование лазеров и масок на митингах, увеличила штрафы за самовольное перекрытие дорог и неподчинение приказам полиции, а также продлила срок административного ареста с 15 до 60 суток.





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