

Марш в поддержку рассматриваемого в Сенате США законопроекта MEGOBARI Act пройдет в Тбилиси

21.03.2025 13:56





Акция в Тбилиси начнется в субботу в 20:00. Участники проведут шествие от площади Марджанишвили к парламенту Грузии.



Организаторами акции выступают неправительственные организации, которые поддерживают стремление Грузии присоединиться к евроатлантическому сообществу и занимаются вопросами безопасности, борьбы с коррупцией и защитой прав человека. Представители оппозиционных партий также планируют присоединиться к шествию.



Проправительственный телеканал «Имеди» сообщает о шествии 22 марта, как об акции «лидеров богатых НПО, финансируемых из-за рубежа», повторяя тем самым риторику правящей «Грузинской мечты». В партии назвали MEGOBARI Act «враждебным», а всех его сторонников внутри страны записали в предатели. Генсек ГМ, мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал «представителями глубинного государства» сенаторов, представивших законопроект.



* Американские законодатели инициировали MEGOBARI Act в ответ на упадок демократии в Грузии. Он предполагает введение масштабных санкций против грузинского руководства за откат от демократии. Одновременно в документе говорится о либерализации визового режима между США и Грузией, расширении экономического сотрудничества и широком пакете поддержки безопасности, если в Тбилиси решат вернуться на путь демократии и откажутся от антизападной риторики.



27 марта MEGOBARI Act будет обсуждать комитет Сената США по международным делам.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





