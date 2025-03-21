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В Грузии отмечают Новруз Байрам
21.03.2025 15:51
В Грузии отмечают Новруз Байрам. Этот праздник по-особенному отмечают азербайджанцы, проживающие в Грузии.
Подготовка в Марнеули началась еще утром, перекрыта центральная дорога, установлена сцена, организуются театрализованные представления.
На территории также были установлены стенды, на которых представлены работы местных предпринимателей.
В 2010 году Генеральная Ассамблея ООН признала Новруз международным днем. На саммите ЮНЕСКО 28 сентября 2009 года Новруз был официально включен в Список нематериального культурного наследия человечества. В 2010 году Новруз Байрам был объявлен в Грузии государственным праздником.
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