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Матч сборных Грузии и Армении в Тбилиси рассудит английский арбитр Энтони Тейлор
21.03.2025 16:55
Английский арбитр Энтони Тейлор рассудит ответный матч между сборными Грузии и Армении по футболу в плей-офф Лиги наций.
Помогать английскому судье будут соотечественники Гэри Бесвик и Адам Нанн. Роберт Джонс будет четвертым судьей, а Дэррон Инглэнд и Стюарт Этвелл будут работать в комнате видеопомощи рефери.
46-летний Тейлор работает судьей в английской Премьер-лиге с 2010 года и стал арбитром ФИФА в 2013 году.
Сборная Грузии обыграла Армению со счетом 3:0 в Ереване в первом матче плей-офф дивизиона B/C Лиги наций. Матч-реванш начнется 23 марта в 18:00 на «Динамо Арене», прямую трансляцию покажет Первый канал.
Победитель по сумме двух матчей выйдет в следующий раунд Лиги наций в дивизионе B.
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