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В 2026 году Грузия примет чемпионат Европы по дзюдо


21.03.2025   18:41


В 2026 году Грузия примет чемпионат Европы по дзюдо, - детали предстоящего мероприятия были рассмотрены на встрече между премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и президентом Европейского союза дзюдо Ласло Тотом. Указанную информацию распространяет Администрация правительства Грузии.

По словам премьер-министра Грузии, правительство страны будет максимально содействовать еще более сильному развитию взаимоотношений с Европейским союзом дзюдо и обеспечит проведение чемпионата Европы по дзюдо на самом высоком уровне.

Договоренность о проведении чемпионата Европы по дзюдо 2026 года была достигнута сегодня. Документ подписали министр спорта Шалва Гоголадзе, президент Европейского союза дзюдо Ласло Тот и президент Федерации дзюдо Грузии Леван Нозадзе.

«На первенстве континента, которое 23-26 апреля 2026 года пройдет в Тбилиси, примет участие большое количество именитых европейских спортсменов», - говорится в заявлении Администрации.


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