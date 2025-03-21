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Темур Нозадзе завоевал серебряную медаль на турнире Большого шлема в Тбилиси


21.03.2025   19:24


В первый день турнира Большого шлема по дзюдо в Тбилиси в финальном блоке боролись трое грузин, из которых только Темуру Нозадзе (66 кг) удалось завоевать медаль.

В финале грузинский спортсмен уступил Альберту Нагучеву, выступающему под нейтральным флагом, что принесло грузинской команде первую медаль. Лаша Надирадзе (66 кг) и Торнике Мазиашвили боролись за бронзовые медали турнира Большого шлема, но оба остались без надежды.

Напоминаем, что в финал вышла Этер Липартелиани (57 кг). Нино Лоладзе поборется за бронзу в этой же весовой категории.

Финальный блок конкурса начался в 17:00, прямую трансляцию ведет Первый канал Грузии.


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