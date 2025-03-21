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Полиция задержала трех протестующих из-за стульев у парламента Грузии
21.03.2025 22:40
Полиция задержала трех участников протестной акции у парламента Грузии в Тбилиси.
По информации Mtavari, задержание произошло, когда на ступенях у главного входа в законодательный орган две студентки пытались поставить стулья для протестующих – уже несколько дней на этой локации они остаются на ночь.
Как пишет Радио Свобода, полиция заявила студенткам, что стулья являются «опасными предметами» и на акцию их приносить нельзя. Между протестующими и сотрудниками МВД произошел спор. В это время девушек усадили в машину полиции. Аналогично поступили с молодым человеком, который аплодировал им, тем самым выражая протест против задержания единомышленниц.
Предположительно, в настоящее время все трое доставлены в полицейский участок. Пока неясно, что им вменяется.
На момент задержания у парламента находилось не более десятка протестующих – к ним пока не присоединились участники ежедневных митингов у здания Общественного вещателя Грузии.
28 ноября 2024 года, после спорных парламентских выборов, в Грузии утвердили правительство, и в тот же вечер премьер Ираклий Кобахидзе объявил о заморозке переговоров по вступлению страны в ЕС. Это спровоцировало не прекращающиеся по сей день протесты проевропейской части населения.
Акции в Тбилиси и других городах страны проходят регулярно, несмотря на штрафы, задержания и новые законы, ограничивающие свободу собраний. Требования протестующих — досрочные парламентские выборы и освобождение примерно полусотни критиков «Грузинской мечты», против которых начали уголовные дела.
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