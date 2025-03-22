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Этер Липартелиани — чемпионка турнира Большого шлема в Тбилиси
22.03.2025 12:40
Этер Липартелиани (57 кг) принесла Грузии первую золотую медаль на турнире Большого шлема в Тбилиси. Это вторая подряд золотая медаль Липартелиани на соревнованиях в Тбилиси.
Уступив в финале француженке Марте Паваз со счетом 0:12, грузинка смогла собраться с силами и победить соперницу со счетом 13:12. Нино Лоладзе завоевала бронзовую медаль в той же весовой категории, победив сильную немецкую дзюдоистку Штарк приемом иппон.
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