

Студент Лука Гогия, задержанный вчера на проспекте Руставели лишь за аплодисменты, свободен

22.03.2025 20:21





Студент Лука Гогия, задержанный на проспекте Руставели 21 марта, освобожден.



Информацию о своем освобождении в соцсети опубликовал сам Лука Гогия и поблагодарил общество за поддержку.



«Мои родные, я дома! Я часто ищу ключ к этому процессу и всегда прихожу к этой солидарности! Спасибо за поддержку и мое сочувствие узникам режима.



Также спасибо ОМОНу, что задержал. Наверное, мое сердце разорвалось бы, если бы ребят из SEU поймали, а меня отпустили , или если бы я увидел все это из дома... Вместе мы очень скоро выберемся из этого кризиса, потому что эта система стоит на бессрочных судьях, насилии, угнетении, оскорблениях... Однако нет бессрочного судьи, нет бессрочного правителя по жизни и бессрочного вождя! Только Бог вечен на этой земле — вечный, совершенный и бесконечно справедливый!», - написал Лука Гогия.



Студент Лука Гогия был задержан на проспекте Руставели 21 марта. На кадрах, опубликованных после задержания, видно, как студент разговаривает с полицейскими и аплодирует им, после чего правоохранители его задерживают.





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