

«Голос Америки» подал в суд на администрацию Дональда Трампа

22.03.2025 20:52





«Голос Америки» подал в суд на администрацию Дональда Трампа, сообщает Reuters.



Журналисты «Голоса Америки» и их профсоюзы подали иск против администрации президента США Дональда Трампа в федеральный окружной суд Нью-Йорка.



Журналисты заявляют, что закрытие финансируемых США информационных агентств нарушает свободу слова, гарантированную первой поправкой к Конституции страны.



«Во многих странах мира исчез критически важный источник объективных новостей, и вакуум заполнят финансируемые государствами и прошедшие цензуру СМИ», — заявляют журналисты «Голоса Америки».



Напомним, на прошлой неделе на основании указа президента США Дональда Трампа Агентство США по глобальным медиа (USAGM) прекратило предоставление грантов Радио Свобода и отправило более 1300 сотрудников Голоса Америки в оплачиваемый административный отпуск. 19 марта Радио Свобода подало в суд на USAGM, исполняющего обязанности его директора Виктора Моралеса и специального советника Керри Лейка.





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