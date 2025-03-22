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Сторонники «Акта MEGOBARI» присоединились к акции протеста у парламента


22.03.2025   23:08


Шествие в поддержку «Акта MEGOBARI» переместилось на территорию, прилегающую к парламенту.

Они присоединились к другим участникам акции на проспекте Руставели.

Участники акции принесли грузинские, американские и украинские флаги, а также баннеры различного содержания.

Также звучит государственный гимн США.

Некоторое время назад к акции протеста на проспекте Руставели присоединились протестующие, пришедшие от Общественного вещателя. Протестующие скандируют «Огонь олигархии», «Народ требует справедливости».

Напомним, акция на проспекте Руставели продолжается уже 115 дней.

Протестующие по-прежнему требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения задержанных в ходе акций.


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