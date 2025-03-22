

Лаша Шавдатуашвили второй раз подряд выиграл турнир Большого шлема в Тбилиси

22.03.2025 23:10





Во второй соревновательный день турнира Большого шлема по дзюдо в Тбилиси легенда мирового дзюдо Лаша Шавдатуашвили (73 кг) завоевал золотую медаль.



В финальном блоке за бронзовые медали поборются двое грузин — Ираклий Берошвили и Заур Двалашвили (оба — 81 кг).



Напомним, что в первый день турнира, 21 марта, золотую медаль на турнире завоевала Этери Липартелиани (57 кг), а Темури Нозадзе (66 кг) и Нино Лоладзе (57 кг) завоевали серебряную и бронзовую медали.







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