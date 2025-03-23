

Сегодня сборная Грузии по футболу в ответном матче встретится со сборной Армении

23.03.2025 11:10





Сегодня в плей-офф "Лиги наций" состоится ответный матч между национальными сборными Грузии и Армении по футболу.



Встреча будет проходить на "Динамо Арене", начало - в 18:00 по местному времени.



В первом матче сборная Грузии одержала верх над сборной Армении со счетом – 3:0.



В случае победы в плей-офф над сборной Армении сборная Грузии сохранит место в дивизионе В "Лиги наций". В июне состоятся товарищеские матчи, а сентября включиться в отборочный этап чемпионата мира.





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