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Сегодня сборная Грузии по футболу в ответном матче встретится со сборной Армении


23.03.2025   11:10


Сегодня в плей-офф "Лиги наций" состоится ответный матч между национальными сборными Грузии и Армении по футболу.

Встреча будет проходить на "Динамо Арене", начало - в 18:00 по местному времени.

В первом матче сборная Грузии одержала верх над сборной Армении со счетом – 3:0.

В случае победы в плей-офф над сборной Армении сборная Грузии сохранит место в дивизионе В "Лиги наций". В июне состоятся товарищеские матчи, а сентября включиться в отборочный этап чемпионата мира.


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