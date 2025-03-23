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Армянские болельщики проведут шествие перед матчем со сборной Грузии


23.03.2025   16:55


Армянские болельщики проведут шествие в Тбилиси перед началом ответного матча плей-офф Лиги наций против сборной Грузии, сообщает фан-группа FAF Ultras.

«23 марта перед ответным матчем со сборной Грузии болельщики сборной Армении проведут шествие в Тбилиси. Сбор запланирован на 15:00, а само шествие начнется в 16:00 с территории вокруг станции метро Церетели и завершится у Динамо Арены», — сообщает FAF Ultras.

Напомним, что аналогичное шествие провели и болельщики сборной Грузии в Ереване.


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