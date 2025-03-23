|
|
|
Армянские болельщики проведут шествие перед матчем со сборной Грузии
23.03.2025 16:55
Армянские болельщики проведут шествие в Тбилиси перед началом ответного матча плей-офф Лиги наций против сборной Грузии, сообщает фан-группа FAF Ultras.
«23 марта перед ответным матчем со сборной Грузии болельщики сборной Армении проведут шествие в Тбилиси. Сбор запланирован на 15:00, а само шествие начнется в 16:00 с территории вокруг станции метро Церетели и завершится у Динамо Арены», — сообщает FAF Ultras.
Напомним, что аналогичное шествие провели и болельщики сборной Грузии в Ереване.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна