

Армянские болельщики проведут шествие перед матчем со сборной Грузии

23.03.2025 16:55





Армянские болельщики проведут шествие в Тбилиси перед началом ответного матча плей-офф Лиги наций против сборной Грузии, сообщает фан-группа FAF Ultras.



«23 марта перед ответным матчем со сборной Грузии болельщики сборной Армении проведут шествие в Тбилиси. Сбор запланирован на 15:00, а само шествие начнется в 16:00 с территории вокруг станции метро Церетели и завершится у Динамо Арены», — сообщает FAF Ultras.



Напомним, что аналогичное шествие провели и болельщики сборной Грузии в Ереване.







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