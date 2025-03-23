

НПО осудила преследование журналистов «Первого канала» Грузии

23.03.2025 18:53





НПО «Коалиция адвокатирования СМИ» осудила преследование журналистов ОВГ («Первый канал» Грузии) со стороны членов попечительского совета канала, которые отличаются своей лояльностью к «Грузинской мечте».



Организация считает, что призыв членов совета к прокуратуре расследовать дела профессиональных и добросовестных журналистов в связи с их критическими высказываниями вызывает тревогу. НПО оценивает это как беспрецедентное давление на свободу СМИ и угрозу в адрес журналистов, которые выступают с критическими заявлениями в адрес руководства Общественного вещателя и «режима Иванишвили».



«Вместо того, чтобы отреагировать на достоверную информацию, обнародованную журналистами, члены совета, поддерживающие «Грузинскую мечту», в том числе председатель Васил Маглаперидзе, Григол (Гия) Мургулия, Георгий Кохреидзе, Тамила Долидзе, Бондо Мдзинарашвили, Изабела Осипова, Георгий Иакобашвили и Сосо Стуруа, потребовали привлечения прокуратуры для изучение дела этих журналистов. Совет, лояльный режиму Иванишвили, безосновательно утверждал, что журналисты действовали в «финансовых или политических интересах». «У меня сложилось впечатление, что во всем этом замешана масонская ложа», — сказала Тамила Долидзе, одна из членов Совета.



Этот случай не единичный — он является частью системной политики, проводимой «Грузинской мечтой», целью которой является преследование профессиональных, независимых и проевропейски настроенных журналистов. Редакционная политика ОВГ, находящегося под влиянием «Грузинской мечты», предвзята в пользу режима Иванишвили, что подтверждается результатами различных независимых мониторингов.



Есть много случаев, свидетельств нынешних или бывших журналистов, разоблачающих пропагандистскую и дезинформационную политику телекомпании. Европарламент требует введения санкций против председателя попечительского совета Васила Маглаперидзе и директора по распространению пропаганды и поддержке репрессивного режима Тинатин Бердзенишвили.



Следует отметить, что наряду с продолжающимися митингами, у здания ОВГ проходят акции протеста, где граждане требуют, чтобы вещатель выполнил свою миссию, обеспечил адекватное освещение и донес голоса людей до общественности», — говорится в заявлении неправительственной организации.



«Коалиция адвокатирования СМИ» подчеркивает, что роль «Общественного вещателя» имеет решающее значение для демократии Грузии и что благодаря этим независимым и профессиональным журналистам «все еще существует вера в идею ОВГ».



«Несмотря на давление, эти журналисты продолжают придерживаться профессиональных стандартов и стараются предоставлять объективную информацию общественности. «Коалиция адвокатирования СМИ» выражает свою полную солидарность с добросовестными и профессиональными журналистами «Общественного вещателя» и призывает международное сообщество, особенно «Европейский вещательный союз (ЕВС, EBU)», принять активное участие в сложившейся ситуации. Недопустимо, чтобы руководство ОВГ, которое является членом ЕВС, преследовало своих коллег за выполнение ими своих профессиональных обязанностей и распространение пропаганды и дезинформации», — говорится в заявлении НПО.





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