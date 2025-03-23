

Журналистка «Первого канала» Грузии: меня уволили потому, что я выразила свое мнение

23.03.2025 18:58





Журналистка «Первого канала» Грузии (ОВГ, Общественного вещателя Грузии) Ани Джобава заявила, что ее уволили потому, что она выразила свое мнение.



Журналистка пишет, что была занята в утренней программе «Новый день» на ОВГ, где проработала 7 лет, занимая разные должности. Джобава сообщает, что за это время ее «слишком часто обижали и унижали».



«Я называлась журналистом утренней программы до тех пор, пока программа не вернулась в эфир без меня. «Без меня» — тоже то себе выражение: сначала они отстранили меня от совещаний, после — от коммуникации, и в таком <контексте> я оставалась последние полтора месяца», — пишет Джобава.



Журналистка отмечает, что ответа на вопрос «почему» не последовало, но она утверждает, что ее уволили потому, что она высказала свое мнение.



«Потому что я высказала свое мнение. В этом игноре лишь несколько человек выразили солидарность. Остальные — то сказали, то — нет. Некоторые <сказали> — сама решай, а некоторые — надо было быть поумнее… <Некоторые> просто молчали», — написала Ани Джобава.



Напомним, в феврале Васил Иванов-Чиковани, телеведущий «Первого канала» Грузии (ОВГ), заявил, что он временно отстранен от прямого эфира программы «Моамбе в 18:00 часов». Менеджмент телекомпании сообщил ему, что с 4 февраля — «до тех пор, пока текущая сложная ситуация не нормализуется, на него временно не будет возложено обязательство выполнять функции ведущего выпусков новостей «Моамбе».



30 января 2025 года ведущий «Моамбе» Васил Иванов-Чиковани рассказал о проблемах редакционной независимости канала на заседании попечительского совета ОВГ. Он заявил, что Васил Маглаперидзе оказывает влияние на редакционную независимость.



Источник: SOVA

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