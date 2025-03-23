

На бизнесмена Георгия Чикваидзе в тюрьме оказано психологическое давление

23.03.2025 19:00





На задержанного бизнесмена Георгия Чикваидзе в тюрьме, предположительно, оказано психологическое давление. Об этом заявил его партнер, бизнесмен Ираклий Папиашвили. Он отметил, что состояние здоровья Чикваидзе тяжелое.



Папиашвили рассказал, что после ухода адвоката задержанного 22 марта в его камеру в Глданской тюрьме зашли два человека и представились психологами. Они оказали на голодающего заключенного психологическое давление.



«Темой их разговора стали его политические взгляды, которые не относятся к сфере деятельности профессиональных психологов. Теперь всем понятно, почему Георгия не переводят в многопрофильную клинику. Состояние здоровья Георгия по-прежнему тяжелое, диагноз пока не установлен, и он продолжает голодать. Информация была предоставлена сотрудником аппарата народного защитника, который посетил Георгия. Он также составил протокол по этому факту», — написал Папиашвили.



Напомним, бизнесмену Георгию Чикваидзе, обвиняемому в незаконном присвоении крупных сумм денег, мера пресечения была заменена на залог в размере 50 000 лари (свыше 18 000$). 11 марта он был задержан в зале суда, после того как назвал судью Изу Келенджеридзе «рабой Мурусидзе» (один из санкционированных США судей, член «клана судей» — ред.). Георгий Чикваидзе в знак протеста объявил голодовку 12 марта.



Его друг Ираклий Папиашвили также предъявлены обвинения, но в качестве меры пресечения ему был предоставлен залог в размере 50 000 лари.





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