

Правозащитники опасаются уничтожения свободных СМИ в Грузии из-за аналога FARA

23.03.2025 19:13





«Комитет защиты журналистов» (CPJ) заявил об угрозе независимым СМИ в Грузии на фоне рассмотрения в парламенте страны ужесточенной версии закона об иностранных агентах.



В международной организации опасаются, что принятие закона, который в правящей «Грузинской мечте» называют точной копией американского FARA, приведет к «уничтожению» независимой прессы и гражданского общества, зависящих от доноров, поскольку «в руках все более авторитарных» властей окажутся чрезмерно широкие положения и уголовные санкции.



Контролируемый «Грузинской мечтой» парламент 4 марта в первом чтении одобрил законопроект, «слово в слово» повторяющий FARA.



Впоследствии специфическую для США терминологию адаптировали к правовой базе Грузии и в таком виде приняли во втором чтении 18 марта.



Исполнительного директора Хартии журналистской этики Грузии Лия Чахунашвили не ожидает, что в иниацитиву внесут существенные изменения перед окончательным чтением, которое ожидается к 4 апреля.



В правящей партии необходимость принятия грузинского аналога FARA объясняют отказом организаций, финансируемых из-за рубежа, подчиняться действующему закону об иноагентах, принятым в мае 2024 года. Они полагают, что более суровые наказания изменят эту практику.



FARA предусматривает максимальное наказание до пяти лет тюрьмы за его несоблюдение. Действующий закон об иноагентах устанавливает в качестве наказания только штрафы.



Новый закон также будет распространяться не только на организации, но и на физических лиц, и может обязать новостные агентства маркировать публикации как подготовленные иностранными агентами.



Аналитики отмечают, что грузинский законопроект лишен тех «правовых гарантий и беспристрастного исполнения», которые существуют в Соединенных Штатах, и может привести к «быстрым и жестким репрессиям».





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