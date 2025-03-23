

ISET (International School of Economics): Грузия сталкивается с риском ускоренной утечки мозгов

23.03.2025 19:51





Сегодня Грузия сталкивается с нарастающим риском утечки мозгов. В последние годы наблюдается рост числа квалифицированных специалистов, молодых работников и студентов, покидающих страну в поисках лучших экономических возможностей и стабильности.



С момента обретения независимости основным фактором миграции грузин за границу были экономические причины — работа, более высокие зарплаты, лучшие условия труда и перспективы карьерного роста. Однако недавние политические кризисы и институциональные проблемы усугубляют эту тенденцию.



В 2023 году из Грузии эмигрировало 163 480 человек, в то время как вернулось всего 91 896, что привело к чистому оттоку в 71 584 человека. Это на 54% больше, чем в 2022 году, и на 75,3% больше, чем в 2021 году, что стало самым высоким отрицательным миграционным балансом за последние 12 лет.



С 2012 по 2023 годы совокупный отток составил 942 717 человек, в то время как приток составил 636 167, что привело к чистой миграционной потере в 316 550 человек (Нацстат, 2025).



Эти цифры подчеркивают устойчивую тенденцию эмиграции, вызывающую обеспокоенность по поводу демографической устойчивости и долгосрочных экономических и социальных последствий для страны.



Основные причины

- Неопределенность будущего страны. Отказ от евроатлантического курса и застой в евроинтеграции усиливают недоверие. В 2024 году Грузия опустилась на 94-е место в Глобальном индексе демократии, войдя в категорию "гибридный режим".



- Политические репрессии. Ограничения свободы слова, законы против независимых медиа и НПО, а также выборочное правосудие создают атмосферу недоверия к государству. Происходящее усиливает впечатление, что страна движется в сторону авторитарного управления.



- Экономическая нестабильность и снижение перспектив. Экономическое доверие находится на минимальном уровне с 2020 года. Индекс деловой уверенности впервые стал отрицательным в первом квартале 2025 года, что подчеркивает негативные ожидания относительно будущего.



- Потрясения на рынке труда. Снижение активности НПО, массовые увольнения сотрудников в госструктурах из-за их политических взглядов, а также сокращение международной помощи (например, программы USAID) лишают работы множество квалифицированных специалистов.



Почему это важно?



▪️ Экономические последствия: Потеря квалифицированных кадров снижает инновационный потенциал, продуктивность и экономический рост. Это также затрудняет привлечение инвестиций и усиливает дисбаланс на рынке труда.

▪️ Демографический эффект: Утечка молодежи ухудшает возрастную структуру населения, что на фоне низкой рождаемости и стареющей рабочей силы увеличивает риск экономической стагнации.

▪️ Сокращение гражданского пространства: Уход прогрессивно настроенных, образованных граждан ослабляет демократическое развитие.



Необходимо срочно восстановить доверие к экономическому и политическому курсу страны, чтобы создать условия, при которых талантливые люди захотят развиваться в своей стране, а не за ее пределами.





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