

Более 16 % женщин в Грузии готовы терпеть насилие ради сохранения семьи — опрос ООН

23.03.2025 19:59





Специалисты ООН при поддержке Швеции выпустили исследование «Мужчины, женщины и гендерные отношения в Грузии». Вот главные выводы.



Семья. Большинство участников опроса считают, что главная обязанность женщины — забота о семье, а главная обязанность мужчины — обеспечение финансового положения семьи. При этом среди молодых респондентов такое мнение высказывается реже.



90 % женщин сообщили, что в одиночку выполняют основную работу по дому — стирка, уборка, приготовление еды. Мужчины чаще занимаются ремонтом дома и оплатой счетов. Обязанности по уходу за детьми в основном ложатся на плечи женщин, хотя около 40 % женщин и мужчин утверждают, что разделяют обязанности, связанные с детьми.



Исследователи пишут, что в уходе за детьми появилось два вида деятельности, где мужчины стали принимать больше участия, чем раньше, — это купание и укладывание ребенка спать.



Насилие в семье. 4,5 % опрошенных женщин сообщили, что подвергались сексуальному насилию со стороны партнера. 1,9 % мужчин признались, что совершали подобные действия. По сравнению с опросом 2019 года возросло число респондентов, считающих, что женщина должна терпеть насилие ради сохранения семьи. У мужчин этот показатель вырос с 17,8 % до 22,2 %, у женщин — с 10,1 % до 16,6 %.



Гомофобия. Хотя гомофобные настроения снизились по сравнению с 2013 и 2019 годами, они всё еще сохраняются, пишут исследователи. 55,1 % женщин и 64,5 % мужчин не хотели бы иметь друга-гомосексуала. 57,5 % женщин и 66,1 % мужчин считают, что иметь гомосексуального ребенка стыдно.



Отношение к людям с инвалидностью. В целом оно остается толерантным, однако примерно для четверти респондентов наличие человека с инвалидностью в качестве члена семьи было бы дискомфортным.



Участие женщин в политике и работа на руководящих должностях. Участники опроса поддерживают участие женщин в политике. 71,6 % женщин и 51,8 % мужчин считают, что активное участие женщин в политике будет полезно для страны.



Значительная часть участников опроса считает, что представители обоих полов имеют одинаковые возможности в карьерном росте. Половина опрошенных также считает, что женщины и мужчины могут с равным успехом руководить бизнесом, однако с этим мнением согласны на 20 % больше женщин, чем мужчин.



Исследование провели в 11 регионах Грузии. В нем приняли участие 2408 человек.





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