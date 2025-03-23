

Сборная Грузии победила Армению со счетом 6:1

23.03.2025 20:04





Матч плей-офф "Лиги наций" между сборными Грузии и Армении завершился со счетом 6:1 в пользу Грузии.



В начале второго тайма сборной Армении удалось отыграть один мяч. Шестой гол забил нападающий сборной и игрок ПСЖ Хвича Кварацхелия.



Авторами забитых голов являются: Отар Китеишвили -1 гол, Жорж (Георгий) Микаутадзе -2 гола, Георгий Чакветадзе - 1 гол плюс один автогол армянской сборной.





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