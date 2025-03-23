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Сборная Грузии победила Армению со счетом 6:1
23.03.2025 20:04
Матч плей-офф "Лиги наций" между сборными Грузии и Армении завершился со счетом 6:1 в пользу Грузии.
В начале второго тайма сборной Армении удалось отыграть один мяч. Шестой гол забил нападающий сборной и игрок ПСЖ Хвича Кварацхелия.
Авторами забитых голов являются: Отар Китеишвили -1 гол, Жорж (Георгий) Микаутадзе -2 гола, Георгий Чакветадзе - 1 гол плюс один автогол армянской сборной.
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