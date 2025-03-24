

Соперником сборной Грузии в отборе на ЧМ будет Испания

24.03.2025 11:35





Жеребьевка квалификационного этапа чемпионата мира состоялась в Цюрихе 13 декабря прошлого года. Сборная Грузии попала в группу из четырех команд, где одним из соперников должен был стать победитель пары Испания – Нидерланды в плей-офф Лиги наций.



Первая встреча этих команд, состоявшаяся 20 марта в Нидерландах, завершилась со счетом 2:2, а ответный матч в Испании – 3:3. Победитель определился в серии пенальти, которую лучше исполнили испанцы, тем самым выйдя в полуфинал Лиги наций.



Напомним, что соперниками сборной Грузии в отборочной группе E будут Испания, Турция и Болгария. Путевки на чемпионат мира получат победители групп, а команды, занявшие вторые места, сыграют в плей-офф.



Для участников нашей группы квалификационный этап начнется в сентябре 2025 года.



Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля, а турнир примут сразу три страны – США, Канада и Мексика.







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