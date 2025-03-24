

102 НПО — о FARA: «Мечта» пытается «переобуть» закон об иноагентах

24.03.2025 12:48





102 НПО и СМИ заявили, что инициированным «Грузинской мечтой» законопроект FARA «режим Иванишвили» пытается подавить любое проявление свободы. Организации отмечают, что действующее законодательство в США не препятствует деятельности независимых НПО и свободных медиа, в то время как правительство Грузии хочет переформулировать аналог российского закона об иноагентах («О прозрачности иностранного влияния» — ред.) против гражданского сектора в Грузии.



НПО и СМИ подчеркнули, что российское законодательство — в любой его форме — никогда не будет выбором Грузии.



«Каждое действие нелегитимного парламента Иванишвили, которое ограничивает свободу народа, является антигрузинским и антиконституционным. Ужесточение провалившегося российского закона с целью запугивания граждан уголовным преследованием также является антигрузинским и антиконституционным.



Еще в 2023 году мы объявили, что после принятия российского закона (закона об иноагентах — ред.) он будет периодически ужесточаться, затрагивая всех граждан и существенно ограничивая их права — точно так же, как это происходило в России и других авторитарных режимах.



Инициирование и принятие этого закона означало изменение внешнеполитического курса страны и предательство Конституции Грузии, что премьер-министр Иванишвили подтвердил в своем заявлении от 28 ноября 2024 года.



Правительство Иванишвили уверяет, что инициирует прямой перевод слова FARA, принятого в США в 1938 году. Действующая в США FARA не противостоит деятельности независимых НПО и свободных СМИ, а нелегитимное правительство Иванишвили хочет переупаковать («переобуть» — ред.) российское законодательство, принятое против гражданского сектора.



Режим Иванишвили пытается подавить любое проявление свободы. После политических арестов, рейдов и репрессий в отношении более 50 человек они хотят оставить уязвимыми детей и женщин, ставших жертвами насилия, прекратить финансирование ученых, молодежи, социально незащищенных семей, чтобы не были слышны голоса регионов, рабочих, беженцев и людей, борющихся за свои права.



Вот уже третий год мы, гражданское общество Грузии, четко заявляем Иванишвили, что мы не собираемся жить и работать по российским законам. Российское законодательство, в любой его форме, никогда не будет выбором Грузии.



Соответственно, подписавшие документ грузинские независимые неправительственные организации и СМИ остаются приверженными Конституции Грузии и своей миссии. Мы служим грузинскому народу», — отмечается в заявлении, подписанном 102 организациями.



Источник: SOVA

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