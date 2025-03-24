

Глава ФФГ: Мы оскорбили болельщиков команды гостей - подобное поведение наносит вред и футболу

24.03.2025 14:29





По заявлению президента Федерации футбола Грузии Левана Кобиашвили, инцидент, произошедший после матча с национальной сборной Армении по футболу, может стать причиной санкций со стороны УЕФА.



По словам Кобиашвили, подобное поведение в отношении болельщиков команды гостей является неприемлемым.



«Спасибо верным болельщикам нашей сборной, которые в течение всего матча создавали чудесную атмосферу на «Динамо Арене». Ваша огромная поддержка ощущалась на стадионе и традиционно придавала огромную мотивацию нашей сборной, за что еще раз хочу выразить вам благодарность.



Однако, обязательно хочу отметить инцидент, произошедший после матча с национальной сборной Армении по футболу, когда небольшая часть болельщиков выбежала на стадион, и имел место очень неприятный факт как на поле, так и перед трибуной команды гостей.



Подобное поведение в отношении болельщиков команды гостей является неприемлемым. Из-за подобного неподобающего поведения мы как оскорбили болельщиков команды гостей, так и не дали нашей сборной возможность отметить победу со своими болельщиками.



Подобное поведение наносит вред и футболу, и международному имиджу страны в целом. Указанное происшествие может стать причиной санкций со стороны УЕФА, соответственно нанести вред и нашей сборной и ее болельщикам»,- пишет в социальной сети Кобиашвили.





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