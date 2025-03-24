

Гендиректор Vivamed Нино Надирадзе подала в суд на пациента

24.03.2025 15:12





Гендиректор клиники Vivamed Нино Надирадзе подала в суд на Темура Катамадзе, «батумского знаменосца» — участника батумских митингов.



Судебное заседание в Тбилисском городском суде назначено на сегодня, 24 марта.



Протокол о нарушении составлен по статье 166 Кодекса об административных правонарушениях, которая подразумевает мелкое хулиганство (нецензурную брань в общественном месте, оскорбление граждан и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок и/или покой граждан).



«Мы не согласны с истицей по части нецензурной брани, и господин Темур отрицает факт правонарушения. В деле представлены только письменные протоколы допросов – Нино Надирадзе, одной медсестры и непосредственно сотрудников Департамента миграции. Они в основном идентичны и повторяют одно и то же», — заявила Мариам Габрошвили, адвокат Темура Катамадзе.



Нино Надирадзе рассказала телеканалу TV Pirveli, что Темур Катамадзе устно оскорбил ее в палате и «даже ударил ногой».



«Не только оскорблял, но и ударил меня ногой. Я больше ничего вам не скажу, сегодня мой день рождения, прощайте. Остальное скажет суд», — заявила Нино Надирадзе.



Отметим, Темур Катамадзе, «батумский знаменосец», задержанный на одной из акций протеста, в Тбилисском горсуде заявил, что администрация Департамента миграции МВД Грузии вместе с персоналом клиники Vivamed провели «скандальную спецоперацию» против него. По его словам, они пытались подвергнуть опасности его жизнь, предоставив «несоответствующее питание».



Также задержанный заявил, что на него оказывалось психологическое давление. Катамадзе заявил, что в администрации Департамента миграции «целенаправленно не выполняли» его требования, тянули время, ограничивали его основные права.



Напомним, клинический директор Vivamed Зураб Чхаидзе заявил, что Темур Катамадзе, «батумский знаменосец», прекратил держать голодовку на 48-й день своего протеста.



Катамадзе был задержан на акции протеста в Батуми 11 января. Во второй раз — 17 января, в день его выхода из СИЗО, после чего Катамадзе объявил голодовку.



В своем письме он, находясь в изоляторе временного содержания Департамента по делам эмиграции, написал, что глава батумской полиции Ираклий Дгебуадзе и 10 полицейских подвергли его физическому насилию во время задержания.





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