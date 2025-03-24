|
|
|
В Армении в окончательном чтении одобрен законопроект о членстве в ЕС
24.03.2025 17:34
В Армении во втором и окончательном чтении одобрен законопроект «О начале процесса членства Республики Армения в Европейском Союзе».
«В Брюсселе ждут второго чтения законопроекта «О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз. Только после этого они смогут отреагировать. Об этом в Национальном Собрании на внеочередном заседании постоянной парламентской Комиссии по европейской интеграции во время обсуждения во втором и окончательном чтении соответствующего проекта заявил 24 марта заместитель министра иностранных дел Паруйр Ованнисян, отвечая на вопрос депутата от оппозиционного блока «Армения» Армена Геворкяна, который спроси, есть ли какая-либо официальная реакция со стороны исполнительных органов ЕС в связи с законопроектом.
В последние годы Ереван все чаще выражает заинтересованность в более тесном сотрудничестве с Евросоюзом, особенно после карабахской войны 2020 года, когда доверие к России ослабло. На данном этапе правительство Армении только начинает этот процесс на законодательном уровне.
Оппозиция настроена скептически и считает, что Евросоюз, если бы у него была реальная политическая воля, уже имел бы четкую позицию по этому вопросу.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна