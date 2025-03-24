

В Армении в окончательном чтении одобрен законопроект о членстве в ЕС

24.03.2025 17:34





В Армении во втором и окончательном чтении одобрен законопроект «О начале процесса членства Республики Армения в Европейском Союзе».



«В Брюсселе ждут второго чтения законопроекта «О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз. Только после этого они смогут отреагировать. Об этом в Национальном Собрании на внеочередном заседании постоянной парламентской Комиссии по европейской интеграции во время обсуждения во втором и окончательном чтении соответствующего проекта заявил 24 марта заместитель министра иностранных дел Паруйр Ованнисян, отвечая на вопрос депутата от оппозиционного блока «Армения» Армена Геворкяна, который спроси, есть ли какая-либо официальная реакция со стороны исполнительных органов ЕС в связи с законопроектом.



В последние годы Ереван все чаще выражает заинтересованность в более тесном сотрудничестве с Евросоюзом, особенно после карабахской войны 2020 года, когда доверие к России ослабло. На данном этапе правительство Армении только начинает этот процесс на законодательном уровне.



Оппозиция настроена скептически и считает, что Евросоюз, если бы у него была реальная политическая воля, уже имел бы четкую позицию по этому вопросу.





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