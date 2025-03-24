

Саба Багдавадзе — победитель Кубка мира в Тбилиси

24.03.2025 18:44





На «Тбилиси-Арене» стартовал Кубок мира по парадзюдо в Тбилиси. В турнире принимают участие около 250 параспортсменов из 25 стран. Первый день соревнований сборной Грузии по парадзюдо проходит успешно. Саба Багдавадзе (J1, 81 кг) принес нашей команде вторую золотую медаль на турнире – грузинский параспортсмен в финале победил своего турецкого соперника.



В финальном блоке за бронзовую медаль поборется еще один грузин – Бачуки Шелия (J2, 81 кг).



После Парижских Паралимпийских игр Кубок мира в Тбилиси является первым отборочным турниром к Паралимпийским играм, организованным Паралимпийским комитетом Грузии при поддержке министерства спорта Грузии и мэрии Тбилиси.







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