

Заключенный бизнесмен сообщил, что потерял зрение на один глаз и чувствительность в ноге

24.03.2025 19:16





Заключенный бизнесмен Георгий Чикваидзе, обвиняемый в хищении крупной суммы денег и объявивший голодовку с 12 марта, опубликовал письмо, в котором сообщил, что потерял чувствительность в левой ноге и больше не видит левым глазом.



Ухудшение состояния Чикваидзе связывает с событиями «судьбоносной ночи» 13 марта, о деталях которой он не сообщает.



Напомним, что Чикваидзе был арестован в зале суда 11 марта. На следующий день он объявил полную голодовку.



«Тринадцатый день, я веду сухую голодовку. Мое состояние усугубило то, что произошло в судьбоносную ночь 13 марта, часть из которой я помню, но последний ее эпизод нет. Более подробно об этом сегодня я рассказать не смогу. Результат таков, что я потерял чувствительность в левой ноге и не могу передвигаться. Я потерял способность видеть левым глазом, что с каждым днем ухудшается.



Несмотря ни на что, я хочу призвать свою семью, друзей, знакомых и активистов по правам человека продолжать борьбу до победы! Насколько я обессилен физически, настолько же я силен внутренне.



Сегодня лучшее, что я могу сделать отсюда, это пожертвовать самым ценным, что у меня есть, моим здоровьем и жизнью. Это вопрос достоинства, а не самоубийства. Берегите свободные СМИ и журналистов, эти люди — герои», — написал Георгий Чикваидзе.



Следующее судебное заседание по делу Георгия Чикваидзе состоится 25 марта. В опубликованном письме Чикваидзе также просит пенитенциарное учреждение обеспечить его присутствие на суде любыми возможными способами.



Чикваидзе, арестованный 11 марта, был переведен в тюремную клинику 20 марта, на девятый день голодовки, в связи с ухудшением состояния здоровья.



По словам матери заключенного Эки Церетели и делового партнера Ираклия Папиашвили, 22 марта в тюремную больницу к голодающему заключенному вошли двое людей, представились психологами и пытались оказать на него давление.



По данным Аппарата народного защитника, состояние здоровья Георгия Чикваидзе оценивается как критическое, он находится под наблюдением врачей. В офисе сообщили Netgazeti, что представитель Аппарата народного защитника регулярно посещает Георгия Чикваидзе, но они не могут обсуждать детали.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





