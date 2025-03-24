Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Цена Микаутадзе выросла, Квара по-прежнему на первом месте


24.03.2025   19:56


Компания Transfermarkt представила обновленные цены на трансферы игроков, выступающих в Лиге 1.

Цена грузинского нападающего ПСЖ Хвичи Кварацхелия снизилась с 85 миллионов евро до 80 миллионов. Несмотря на это, Квара является самым дорогим игроком чемпионата Франции.

Цена нападающего «Лиона» Жоржа Микаутадзе выросла на 2 миллиона евро и достигла 20 миллионов евро. Цена нападающего «Сент-Этьена» Зурико Давиташвили также выросла на 2 миллиона. Его текущая стоимость составляет 10 миллионов евро.

Примечательно, что топ-9 самых дорогих футболистов — из парижского клуба.

10 самых дорогих игроков Лиги 1

Хвича Кварацхелия (ПСЖ) - 80 миллионов евро
Усман Дембеле (ПСЖ) — 75 миллионов евро
Брэдли Баркли (ПСЖ) — 70 миллионов евро
Жоау Невеш (ПСЖ) — 65 миллионов евро
Ашраф Хакими (ПСЖ) — 65 миллионов евро
Дезире Дуэ (ПСЖ) — 60 миллионов евро
Витиния (ПСЖ) - 60 миллионов евро
Виллиан Пачо (ПСЖ) — 45 миллионов евро
Гонсало Рамос (ПСЖ) — 45 миллионов евро
Райан Шерки (Лион) — 35 миллионов евро

***
Жорж Микаутадзе (Лион) - 20 миллионов евро
Зурико Давиташвили (Сент-Этьен) - 10 миллионов евро


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна