

Цена Микаутадзе выросла, Квара по-прежнему на первом месте

24.03.2025 19:56





Компания Transfermarkt представила обновленные цены на трансферы игроков, выступающих в Лиге 1.



Цена грузинского нападающего ПСЖ Хвичи Кварацхелия снизилась с 85 миллионов евро до 80 миллионов. Несмотря на это, Квара является самым дорогим игроком чемпионата Франции.



Цена нападающего «Лиона» Жоржа Микаутадзе выросла на 2 миллиона евро и достигла 20 миллионов евро. Цена нападающего «Сент-Этьена» Зурико Давиташвили также выросла на 2 миллиона. Его текущая стоимость составляет 10 миллионов евро.



Примечательно, что топ-9 самых дорогих футболистов — из парижского клуба.



10 самых дорогих игроков Лиги 1



Хвича Кварацхелия (ПСЖ) - 80 миллионов евро

Усман Дембеле (ПСЖ) — 75 миллионов евро

Брэдли Баркли (ПСЖ) — 70 миллионов евро

Жоау Невеш (ПСЖ) — 65 миллионов евро

Ашраф Хакими (ПСЖ) — 65 миллионов евро

Дезире Дуэ (ПСЖ) — 60 миллионов евро

Витиния (ПСЖ) - 60 миллионов евро

Виллиан Пачо (ПСЖ) — 45 миллионов евро

Гонсало Рамос (ПСЖ) — 45 миллионов евро

Райан Шерки (Лион) — 35 миллионов евро



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Жорж Микаутадзе (Лион) - 20 миллионов евро

Зурико Давиташвили (Сент-Этьен) - 10 миллионов евро





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