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Цена Микаутадзе выросла, Квара по-прежнему на первом месте
24.03.2025 19:56
Компания Transfermarkt представила обновленные цены на трансферы игроков, выступающих в Лиге 1.
Цена грузинского нападающего ПСЖ Хвичи Кварацхелия снизилась с 85 миллионов евро до 80 миллионов. Несмотря на это, Квара является самым дорогим игроком чемпионата Франции.
Цена нападающего «Лиона» Жоржа Микаутадзе выросла на 2 миллиона евро и достигла 20 миллионов евро. Цена нападающего «Сент-Этьена» Зурико Давиташвили также выросла на 2 миллиона. Его текущая стоимость составляет 10 миллионов евро.
Примечательно, что топ-9 самых дорогих футболистов — из парижского клуба.
10 самых дорогих игроков Лиги 1
Хвича Кварацхелия (ПСЖ) - 80 миллионов евро
Усман Дембеле (ПСЖ) — 75 миллионов евро
Брэдли Баркли (ПСЖ) — 70 миллионов евро
Жоау Невеш (ПСЖ) — 65 миллионов евро
Ашраф Хакими (ПСЖ) — 65 миллионов евро
Дезире Дуэ (ПСЖ) — 60 миллионов евро
Витиния (ПСЖ) - 60 миллионов евро
Виллиан Пачо (ПСЖ) — 45 миллионов евро
Гонсало Рамос (ПСЖ) — 45 миллионов евро
Райан Шерки (Лион) — 35 миллионов евро
***
Жорж Микаутадзе (Лион) - 20 миллионов евро
Зурико Давиташвили (Сент-Этьен) - 10 миллионов евро
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