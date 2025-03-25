

Иванэ Чхаидзе: На смену вируса гриппа пришел респираторно-синцитиальный вирус

25.03.2025 12:54





В клиниках на смену вируса гриппа прише респираторно-синцитиальный вирус, его доля возросла до очень высоких показателей – Очень возросла госпитализация, вызванная бронхиолитом, - указанное заявление сделал медицинский директор Детской центральной больницы имени Иашвили, профессор ТГМУ Иванэ Чхаидзе.



По его словам, респираторно-синцитиальный вирус вызывает воспаление просвета мелких бронхов, сужение их диаметра, что проявляется приступами кашля, резким осложнением дыхания, повышением температуры, он также характеризуется учащенным дыханием.



«По последним данным, общая доля вируса гриппа снизилась с 85 до 70%. В конечном итоге, нами зафиксирована тенденция снижения, что очень важно. Также в текущем году доминирующим был вирус B типа, здесь также налицо тенденция снижения. Второе, очень важно, что в клиниках резко возросло инфицирование, вызванное респираторно-синцитиальным вирусом. В клиниках вирус гриппа сменил респираторно-синцитиальный вирус, его доля возросла до очень высоких показателей. Это косвенный показатель для окончания вируса гриппа.



Вторым по частоте в клиниках является респираторно-синцитиальный вирус. Очень возросла госпитализация, вызванная бронхиолитом. Респираторно-синцитиальным вирусом обусловлены два осложнения: воспаление легких, особенно среди взрослых, и бронхолит среди детей до 2 лет»,- отметил Чхаидзе.





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