

Американский закон FARA никоим образом не касается неправительственных организаций и СМИ - глава ISFED

25.03.2025 14:07





Всем очевидно, что гражданское общество для "Грузинской мечты» и лично Иванишвили представляет проблему, и они любыми путями пытаются, предпринять различные шаги для его подавления, - указанное заявление в эфире телеканала "Палитраньюс" сделала председатель НПО "Международное общество справедливых выборов и демократии» Нино Долидзе.



По ее словам, если грузинское законодательство также добросовестно [грузинская версия закона "FARA"] исполнит указанный закон, как в США, он никак не затронет грузинские неправительственные организации и медиа-организации, но, если власти применят его против последних, тогда это будет уже не американский закон "FARA", а "иванишвилевский".



"В США указанное законодательство не применяется против независимых неправительственных или медиа-организаций, функционирующих, исходя из своих учредительных целей. Мы считаем, что по своей сути и содержанию, в Грузии указанное законодательство нас не касается, ни НПО "Справедливые выборы", ни других неправительственных или медиа-организаций. Наш устав предусматривает строительство грузинской демократии, а также работу по разным темам в Грузии. Наша цель – демократическое развитие Грузии, поэтому, мы считаем, что он нас не касается. В разъяснительной записке "Грузинской мечты" указано, что новый закон они принимают в связи с тем, что старый не сработал. Их цель очевидна – они хотят использовать его против грузинских неправительственных, независимых, беспристрастных неправительственных организаций. Поэтому, проще говоря, если грузинское законодательство также добросовестно [грузинская версия закона "Фара"] исполнит указанный закон, как в США, он никак не затронет грузинские неправительственные организации и медиа-организации, и это нас вообще не волнует, однако, если он будет применен против нас, тогда уже не американский закон "Фара", а "иванишвилевский", - заявила Долидзе.





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