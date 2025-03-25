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Саломе Зурабишвили извинилась перед армянским народом за поведение грузинских футбольных болельщиков
25.03.2025 15:49
Как законный президент, я хотела бы извиниться перед Армянским народом за непристойное поведение некоторых наших нецивилизованных граждан. Об этом в соцсетях написала Саломе Зурабишвили.
«Мы есть и будем добрососедскими государствами, народами древней христианской веры, и будем жить на мирном европейском Кавказе!», - отметила она.
Напомним, что 23 марта на «Динамо Арене» в Тбилиси начались массовые беспорядки после ответного стыкового матча плей-офф Лиги наций Грузия - Армения. Грузинские болельщики выбежали на поле и начали провоцировать армянских болельщиков и бросать в них бутылки.
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