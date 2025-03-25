

Одну из улиц Толедо назвали именем грузинского чемпиона UFC Илии Топурия

25.03.2025 19:36





Одну из улиц испанского города Толедо назвали именем грузинского чемпиона UFC Илии Топурия. Решение принял городской совет.



«Меня переполняют эмоции от того, что мне оказана такая честь в таком городе, как Толедо, который объединяет в себе три культуры. Иметь здесь улицу, названную в мою честь.



Это большая честь для меня и для всей моей семьи. Я чувствую невероятную благодарность, потому что такие дни случаются не каждый раз. Это вызывает у меня много эмоций, потому что мне пришлось пройти долгий путь, чтобы достичь этого дня», — заявил Топурия на торжественной церемонии, устроенной по этому случаю.



Напомним, в 2024 году пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила грузинского чемпиона UFC Илию Топурия Орденом чести. До этого события состоялась встреча Топурия с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе, после — совместное открытие спортивного комплекса в городе Рустави.



21 марта 2024 года грузинский боец, чемпион UFC, прибывший в Грузию из Испании, представил свой чемпионский пояс на футбольном матче Грузия-Люксембург.



Ранее свой победный пояс грузинский спортсмен представил на матче «Реал Мадрид» на стадионе Estadio Santiago Bernabéu.



В середине февраля 2024 года Илия Топурия стал новым чемпионом UFC — он нокаутировал соперника Александра Волкановски на турнире по смешанным единоборствам UFC 298 в Анахайме (штат Калифорния).



Это — 15-я победа в карьере Илии без поражений. C победой Топурия поздравил футбольный клуб «Реал Мадрид».





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