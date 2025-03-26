

Переехать из Грузии в другие страны планируют 58 % россиян — исследование OutRush

26.03.2025 11:08









▪️ Из стран — цетров притяжения российских эмигрантов в 2022–2023 годах, таких как Грузия и Турция, в 2023–2024 годах уехало около половины российских эмигрантов. Среди факторов переезда и возвращения: дискриминация в стране проживания и неопределенность возможностей легализации.



▪️ Из Грузии хотят переехать 58 % опрошенных российских эмигрантов. При этом, по данным исследования, в Грузию все еще приезжает много россиян, как из России, так и из других стран.



▪️ Аргентина, Бразилия, Испания, США, Сербия, Черногория и Грузия — страны, где россияне чаще всего открывают бизнес. 21 % опрошенных планируют открыть бизнес в Грузии.



▪️ Грузия вошла в число стран с самыми высокими уровнями недоверия российских эмигрантов к местным правительствам. 86 % опрошенных российских эмигрантов не доверяют грузинским властям.



Опрос OutRush проводился с июля по ноябрь 2024 года. Всего в нем участвовало 8500 российских эмигрантов из более чем 100 стран. Проект OutRush, который изучает жизнь россиян, покинувших страну после 24 февраля 2022 года, опубликовал исследование о мобильности, интеграции и динамике российской эмиграции. Вот основные выводы, касающиеся Грузии.▪️ Из стран — цетров притяжения российских эмигрантов в 2022–2023 годах, таких как Грузия и Турция, в 2023–2024 годах уехало около половины российских эмигрантов. Среди факторов переезда и возвращения: дискриминация в стране проживания и неопределенность возможностей легализации.▪️ Из Грузии хотят переехать 58 % опрошенных российских эмигрантов. При этом, по данным исследования, в Грузию все еще приезжает много россиян, как из России, так и из других стран.▪️ Аргентина, Бразилия, Испания, США, Сербия, Черногория и Грузия — страны, где россияне чаще всего открывают бизнес. 21 % опрошенных планируют открыть бизнес в Грузии.▪️ Грузия вошла в число стран с самыми высокими уровнями недоверия российских эмигрантов к местным правительствам. 86 % опрошенных российских эмигрантов не доверяют грузинским властям.Опрос OutRush проводился с июля по ноябрь 2024 года. Всего в нем участвовало 8500 российских эмигрантов из более чем 100 стран.





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