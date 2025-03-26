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«Как помощь людям может быть преступлением?» - Доминик Манго о вынесенном ему приговоре
26.03.2025 15:45
Активист и блогер Доменик Манго (Кукури Барамидзе) комментирует заочно вынесенный верховным судом так называемой «ДНР» в аннексированном Россией Донецке приговор по уголовному делу в его отношении. Как сообщается на сайте российской Генпрокуратуры, Барамидзе признали виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте):
«Когда я увидел эту новость, я рассмеялся. В чем вообще преступление? На шестой день после начала войны, когда женщины и дети в шоке, не знающие, куда идти, и дети на велосипедах подвергались бомбардировкам, как помощь этим людям может быть преступлением?» - сказал блогер в интервью телекомпании «Пирвели».
«В России вообще нет справедливости», добавляет Доменик Манго, потому это решение «не затрагивает его эмоционально», говорит он.
«Если кто-то попадет в их список и будет осужден на семь лет по уголовному делу, я поздравляю этих людей, потому что время пройдет и все расставит по своим именам».
Что касается «вознаграждения» «за участие в боевых действих», упомянутого в обвинительном заключении, Доминик Манго утверждает, что «вообще не имел никакого отношения к деньгам», был добровольцем и «даже если бы речь шла о какой-либо выплате, определенно отказался» от неё.
«Моей целью не было никого убивать, это противоречит моим религиозным и человеческим ценностям, моей целью было помогать людям», — говорит Доменик Манго.
Блогер отправился в Украину вскоре после начала полномасштабного вторжения России и рассказывал о предоставлении гуманитарной помощи украинцам.
В феврале прошлого года издание «Медиазона» опубликовало список граждан разных стран, разыскиваемых МВД России, как «иностранных наемников». Самую большую группу из них, 100 разыскиваемых, составляли граждане Грузии, среди которых был активист и блогер Доменик Манго.
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