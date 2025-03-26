

В Тбилиси откроется семейная клиника миллиардера из России

26.03.2025 22:08





Долгострой в центре грузинской столицы вернет себе медицинский профиль. Речь идет о реконструированном здании «Лечкомбината №1». Оно расположено по адресу: проспект Ильи Чавчавадзе №5. Вскоре там появится новая клиника. Ее открытие намечено на осень 2025 года. Это предприятие семьи российского «страхового короля» Сергея Саркисова.



Известно, что идея открытия тбилисской клиники принадлежит супруге миллиардера Русудан Махашвили. Она этническая грузинка и к тому же, врач по образованию. Данный проект имеет 15 летнюю историю. За это время в него неоднократно вносились коррективы, а сроки его ввода в эксплуатацию много раз перекладывались.



Здание и территория первого тбилисского лечкомбината были приобретены компанией, принадлежащей членам семьи российского миллиардера Сергея Саркисова у грузинского государства во времена правления Михаила Саакашвили, а именно 15 лет назад. С тех пор идет стройка и ремонт.



Сам объект был приватизирован за круглую сумму в 7.300.000 долларов, в 2010 году. К нему относится участок земли общей площадью 14.447 квадратных метров. Общая площадь проектной застройки составляет 56.076,48 квадратных метров.



Сообщается, что обновленное здание лечкомбината будет 5-этажным, включая один подземный этаж. Под землей разместиться автопарковка. Вокруг круглого здания новой многопрофильной клиники будет обустроена рекреационная зона. Ранее также сообщалось, что в части обновленного здания бывшего лечкомбината разместиться музей поэта Галактиона Табидзе, а вокруг него будет разбит общественный парк.



— «На проектируемой территории разместиться многопрофильная больница. Ее концепция включает в себя как лечебные, так и реабилитационные компоненты. В их числе — психологическая и физическая реабилитация детей и подростков посредством их вовлечения в культурную и художественную деятельность. Для внедрения данной практики планируется использовать блок «Б». В нем предполагается создать выставочные пространства, оборудованные классами и залы. Кроме того, там будет размещена мемориальная экспозиция Галактиона Табидзе, а также универсальное выставочное пространство для размещения временных экспозиций», — указано в пояснительной записке к проекту.



Следует отметить, что братья и партнеры по бизнесу — Сергей и Николай Саркисовы владеют крупной российской страховой группой «РЕСО». В 2021 году они вошли в список богатейших семей России по версии журнала «Forbes», заняв 10-е место. Журнал оценил их капитал на сумму 1.650.000.000 долларов.



Примечательно, что их отец — Эдуард Саркисов долгое время проработал на руководящих должностях в Министерстве внешней торговли СССР и в советских зарубежных торговых представительствах. Тогда он считался выдвиженцем старейшего члена Политбюро ЦК КПСС Анастаса Микояна.



Помимо страхового дела предприниматель вместе с сыном — Николаем Саркисовым, заняты кинематографией. Сергей Саркисов — кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Кстати, этому делу он учился в Москве у известного грузинского кинорежиссёра Ираклия Квирикадзе.



Согласно данным Национального агентства публичного реестра Грузии, ООО «Lechkombinati №1 LLC» (ИНН: 204577216) было зарегистрировано в 2009 году. Изначально оно носило другое имя: «Dila 2010». Ныне его генеральный директор — Александр Шахов, а административный директор — Владимир Канделаки. Владельцами компании являются два физических лица: гражданка Грузии, России и Армении Русудан Махашвили (Rusudan Makhashvili) — 75% и гражданин Грузии и России Николай Саркисов (Nikolai Sarkisov) — 25%. Первая — это супруга российского миллиардера, а второй — его сын.



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