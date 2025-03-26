

Решение об отказе в убежище беларусскому правозащитнику будет пересмотрено

26.03.2025 22:11





Тбилисский суд отменил решение об отказе в убежище беларусскому правозащитнику Роману Кисляку. Согласно постановлению суда, теперь прошение Романа Кисляка об убежище должно быть пересмотрено.



«Это всё немного затянет дело. В любом случае, сегодняшний день показал, что суд может отменять решения МВД об отказе предоставить убежище. И это хорошо», — сказал беларусский правозащитник, комментируя решение суда.



Роман Кисляк живет в Грузии с 2021 года. В 2023 году он попросил убежище, но получил отказ. В решении департамента миграции это объяснялось тем, что пребывание Кисляка в Грузии «противоречит интересам страны».



На данный момент у Кисляка истек срок действия беларусского паспорта. Заменить документ на новый за пределами Беларуси невозможно с сентября 2023 года, когда вышел «консульский указ» Александра Лукашенко.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





