

Лиссабонский «Спортинг» предлагает «Леванте» 7 млн евро за Кочорашвили

27.03.2025 12:06





Лидер чемпионата Португалии лиссабонский «Спортинг» начал переговоры с испанским «Леванте» о переходе Георгия Кочорашвили и готов заплатить за грузинского полузащитника семь миллионов евро, сообщает издание A Bola.



«Клуб готовит семь миллионов евро для перевода 25-летнего грузина. (Пять с половиной миллионов евро фиксированной суммы плюс полтора миллиона евро бонусов). Цель «Спортинга» — приобрести игрока, который является одним из лидеров «Леванте» в этом году», — пишет издание.



A Bola также публикует интервью с Марком Бароа. 25-летний футболист играл вместе с Кочорашвили за скромный испанский клуб «Пералада».



«Георгий станет отличным приобретением, у него менталитет чемпиона. Да, наши пути пересеклись в «Пераладе», и мы стали друзьями. Он может играть на позиции центрального полузащитника, восьмого или десятого номера. Я думаю, что он более успешен на позиции центрального полузащитника. Хоть он и невысокого роста, но физически очень силен и много бегает. Дисциплинированный, он постоянно заботится о своей физической форме.



У Георгия чемпионский склад ума, он любит владеть мячом, напорист и агрессивен в единоборствах и привносит в команду динамизм. Он один из тех игроков, которые нравятся каждому тренеру. Кочорашвили очень усердно работает, обладает менталитетом чемпиона, быстро адаптируется к обстановке, и я считаю, что он станет отличным дополнением к «Спортингу»», — отметил испанец.



В этом сезоне Георгий Кочорашвили сыграл за «Леванте» 25 матчей. На его счету шесть голов и четыре результативные передачи.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





