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Машинист Хашурской желдороги упал с железнодорожного транспорта и погиб
27.03.2025 20:22
Машинист Хашурской желдороги упал с железнодорожного транспорта и погиб. По распространенной информации, машинист упал уже с остановленного железнодорожного транспорта, ударился головой о пути и умер на месте.
Дополнительные детали происшествия агентство «Интерпрессньюс» пытается выяснить в МВД.
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