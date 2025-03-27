

Машинист Хашурской желдороги упал с железнодорожного транспорта и погиб

27.03.2025 20:22





Машинист Хашурской желдороги упал с железнодорожного транспорта и погиб. По распространенной информации, машинист упал уже с остановленного железнодорожного транспорта, ударился головой о пути и умер на месте.



Дополнительные детали происшествия агентство «Интерпрессньюс» пытается выяснить в МВД.





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