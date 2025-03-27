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Машинист Хашурской желдороги упал с железнодорожного транспорта и погиб


27.03.2025   20:22


Машинист Хашурской желдороги упал с железнодорожного транспорта и погиб. По распространенной информации, машинист упал уже с остановленного железнодорожного транспорта, ударился головой о пути и умер на месте.

Дополнительные детали происшествия агентство «Интерпрессньюс» пытается выяснить в МВД.


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