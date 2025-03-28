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В Грузии задержали мошенника, продавшего билеты на несуществующий концерт Стинга


28.03.2025   11:54


В Грузии задержали мошенника, который продавал билеты на выдуманный концерт британского певца Стинга в Тбилиси через поддельный сервис. Об этом сообщила прокуратура Грузии.

Следствие установило, что в августе 2024 года обвиняемый создал фишинговый сайт «bsafest.online», замаскированный под сервис для продажи билетов на концерт Стинга. Рекламу размещали в соцсети Facebook. Когда пользователи оформляли билеты, сайт перенаправлял их на платформу для онлайн-платежей, а деньги поступали на криптокошелек и банковские счета обвиняемого.

Прокуратура не уточняет количество жертв мошенника, но сообщает, что они понесли значительный финансовый ущерб. Обвиняемому предъявили обвинение в несанкционированном изменении или сокрытии информации в компьютерной сети с целью получения материальной выгоды, что повлекло значительный ущерб. Санкции по этой статье предусматривают лишение свободы от 5 до 7 лет.

Прокуратура подаст в суд ходатайство о заключении обвиняемого под стражу. Расследование продолжается МВД Грузии.


Источник: Новости - Грузия
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