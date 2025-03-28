

В Грузии сокращается рождаемость и растет смертность

28.03.2025 17:39





В 2024 году число живорожденных в Грузии составило 39 483 ребенка, в том числе 20 755 мальчиков и 18 728 девочек. По сравнению с предыдущим годом этот показатель снизился на 1,8%. В 2024 году наибольшее количество родившихся было зафиксировано в городе Тбилиси (14 415 детей), а наименьшее – в регионе Рача-Лечхуми и Нижняя Сванети (237 детей).



В общем числе родившихся в 2024 году по сравнению с 2023-м доля первенцев снизилась с 37,7% до 35,9%, доля вторых детей осталась практически неизменной и составила 33,7%, а доля третьих и последующих увеличилась с 27,5% до 29,0%.



В 2024 году по сравнению с предыдущим годом доля детей, рожденных матерями в возрасте до 25 лет, в общем числе живорожденных, снизилась с 24,6% до 23,2%, тогда как доля матерей в возрастной группе 25-39 лет осталась практически неизменной и составила 69,5%. Рост наблюдается среди матерей в возрасте 40 лет и старше, их доля увеличивается с 6,0% до 7,3%.



В 2024 году средний возраст матери при рождении первого ребенка оценивается в 27,0 лет.



В 2024 году по сравнению с 2023 годом в Грузии выросла смертность – она увеличилась на 2,8% и составила 43 971 смертей. Наибольшее количество смертей зафиксировано в Тбилиси (12 492 человека), наименьшее – в Рача-Лечхуми и Нижняя Сванети (533 человека).



По данным 2024 года, коэффициент младенческой смертности (число умерших в возрасте до 1 года на 1000 живорождений) составил 7,4 на тысячу. В 2024 году показатель смертности детей в возрасте до 5 лет (на 1000 живорождений) составил 8,6 на тысячу.



В 2024 году в Грузии зафиксирован отрицательный естественный прирост (разница между числом родившихся живыми и умерших) и определился на уровне -4 488. При этом естественная убыль населения наблюдалась во всех регионах, за исключением Тбилиси, Аджарской Автономной Республики и региона Квемо Картли.



В 2024 году зарегистрировано 21 653 брака, что на 2,8% меньше соответствующего показателя предыдущего года. Средний возраст вступления в первый брак составляет 29,9 лет для женщин и 32,2 года для мужчин.



В 2024 году количество зарегистрированных разводов составило 13 520, что на 1,1% меньше соответствующего показателя предыдущего года.



Источник: SOVA

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