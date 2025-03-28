

Протестная акция собралась у парламента после грубого допроса генерала комиссией Цулукиани

28.03.2025 18:24





Несколько десятков человек собрались сегодня у парламента Грузии, чтобы опротестовать работу временной следственной комиссии, сформированной для выявления преступлений властей при правлении «Единого национального движения» в 2003-2012 годах.



Протестующие держат плакаты с изображением главы комиссии, депутата «Грузинской мечты» Теи Цулукиани и надписями «Нет русскому режиму».



Участники акции встретили шумом и свистом режиссера, бывшего госминистра по урегулированию конфликтов (2004—2006) Гоги Хаиндрава, который считается одним из самых непримиримых критиков Михаила Саакашвили. Сегодня Хаиндрава также отвечал на вопросы комиссии.



Некоторые протестующие сказали, что решили прийти к парламенту, поскольку для низ неприемлемыми оказались кадры допросы бригадного генерала Мамуки Курашвили о российско-грузинской войне в августе 2008 года. В ходе заседания Цулукиани неоднократно грубо и уничижительно высказывалась в его адрес.



«Тея Цулукиани «качает права» перед генералами, героями, пожертвовавших своим здоровьем, жизнью, молодостью и всем ради своей родины. Это просто вопрос чести и самоуважения, чтобы каждый, кто любит свою родину, вышел и дал Тее Цулукиани достойный ответ», — сказал один из протестующих.



Парламентская комиссия по изучению «преступлений режима» Михаила Саакашвили в 2003-2012 годах начала работу в феврале. Помимо намерения доказать, что войну в 2008 году «развязал» третий президент, комиссию также интересуют темы коррупции, давления на бизнес и изъятия активов, пыток в тюрьмах.



Комиссия должна завершить работу за шести месяцев, то есть примерно к августу. «Грузинская мечта» планирует направить финальный отчет в Конституционный суд, чтобы добиться признания «Национального движения» неконституционным.





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