

На остановках без электронных табло в Тбилиси узнать о прибытии автобусов можно через SMS

28.03.2025 21:34





Агентство транспорта и городского развития сообщило, что на остановках общественного транспорта без электронных табло с информацией о прибытии автобусов появились специальные информационные наклейки с номерами остановок и QR-кодами.



Узнать время прибытия транспорта можно отправив идентификатор остановки на номер 93344. Кроме того, такие же наклейки с информацией появились там, где остановка отменена, перенесена на другой адрес или демонтирована.



В комментариях под постом горожане обращают внимание на то, что интернетом пользуются не все, и говорят, что было бы неплохо разместить на остановках информацию о маршрутах общественного транспорта. А также жалуются на большие интервалы в движении некоторых автобусов и просят обустроить остановки на некоторых направлениях.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





