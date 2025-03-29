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В ходе акции у здания парламента Грузии в административном порядке задержано 4 человека
29.03.2025 10:41
В ходе акции у здания парламента Грузии сотрудниками правоохранительных органов в административном порядке задержано 4 человека.
По информации МВД Грузии, двое из них задержаны за неподчинение законному требованию сотрудника полиции и мелкое хулиганство (Статьи 166-ая и 173-я), один в соответствии со Статьей 173-ей (неподчинение законному требованию сотрудника полиции), а еще один человек по статьям 173-ей и 174-ой Прима (неподчинение законному требованию сотрудника полиции и перекрытие дорожной части).
Напомним, что граждане собрались перед парламента в знак протеста против работы Временной следственной комиссии парламента Грузии по изучению деятельности властей «Национального движения».
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