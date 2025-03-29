

Из Дманиси в Тбилиси пешим ходом двинулась группа протестующих граждан

29.03.2025 16:55





В связи с анонсированным на 31 марта на проспекте Руставели протестом, группа граждан уже выдвинулась из Дманиси в направлении Тбилиси.



В течение 3 дней граждане пешим ходом пройдут 100 км до грузинской столицы, и 31 марта соединятся с участниками акции протеста, проведение которой было анонсировано 5-ым президентом Грузии и лидерами оппозиционных партий.



По заявлению одного из участников шествия, продемонстрировать властям свою силу, а также донести до жителей регионов, что протест в масштабах страны продолжается до сих пор.





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