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Из Дманиси в Тбилиси пешим ходом двинулась группа протестующих граждан
29.03.2025 16:55
В связи с анонсированным на 31 марта на проспекте Руставели протестом, группа граждан уже выдвинулась из Дманиси в направлении Тбилиси.
В течение 3 дней граждане пешим ходом пройдут 100 км до грузинской столицы, и 31 марта соединятся с участниками акции протеста, проведение которой было анонсировано 5-ым президентом Грузии и лидерами оппозиционных партий.
По заявлению одного из участников шествия, продемонстрировать властям свою силу, а также донести до жителей регионов, что протест в масштабах страны продолжается до сих пор.
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