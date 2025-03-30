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Ника Эгадзе получил лицензию на Олимпиаду по фигурному катанию


30.03.2025   12:59


В Бостоне завершился чемпионат мира по фигурному катанию. В последний день был разыгран комплект медалей среди мужчин. После произвольной программы среди 39 участников из 31 страны грузин Ника Эгадзе занял 9-е место, что принесло Грузии две путевки на зимние Олимпийские игры.

В общей сложности на чемпионате мира сборная Грузии сумела обеспечить себе по 2 путевки на предстоящие Олимпийские игры в спортивных танцах и мужском одиночном катании.

Еще одна участница грузинской команды Анастасия Губанова не смогла получить лицензию в Бостоне, хотя у нее будет шанс сделать это на дополнительном отборочном турнире, который пройдет в сентябре в столице Китая Пекине.


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