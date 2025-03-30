

Ника Эгадзе получил лицензию на Олимпиаду по фигурному катанию

30.03.2025 12:59





В Бостоне завершился чемпионат мира по фигурному катанию. В последний день был разыгран комплект медалей среди мужчин. После произвольной программы среди 39 участников из 31 страны грузин Ника Эгадзе занял 9-е место, что принесло Грузии две путевки на зимние Олимпийские игры.



В общей сложности на чемпионате мира сборная Грузии сумела обеспечить себе по 2 путевки на предстоящие Олимпийские игры в спортивных танцах и мужском одиночном катании.



Еще одна участница грузинской команды Анастасия Губанова не смогла получить лицензию в Бостоне, хотя у нее будет шанс сделать это на дополнительном отборочном турнире, который пройдет в сентябре в столице Китая Пекине.







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